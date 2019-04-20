Китай собрался впервые показать новые типы военных кораблей

Китай на военно-морском параде, который пройдет 23 апреля по случаю 70-летия китайских военно-морских сил, впервые продемонстрирует новые типы военных кораблей, заявил заместитель командующего ВМС КНР Цю Яньпэн.

Яньпэн сообщил, что «с китайской стороны в параде примет участие авианосец «Ляонин», а также атомная подводная лодка нового типа, эскадренный миноносец нового типа, боевые самолеты». Он отметил, что «некоторые военные корабли будут показаны публике впервые», передает РИА «Новости».

В параде примут участие 32 судна, которые будут разделаны на шесть групп: группу подводных лодок, группу эскадренных кораблей, группу сторожевых кораблей, группу десантных кораблей, группу судов обеспечения и группу авианосцев.



От авиации задействуют 39 самолетов, которые разделят на эшелон самолетов ДРЛО, эшелон разведывательных самолетов, эшелон патрульных противолодочных самолетов, эшелон бомбардировщиков, группу истребителей, эшелон палубных вертолетов и другие.

Кроме того, в параде примут участие порядка 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России.

Среди кораблей будет эскадренные миноносцы, сторожевые суда и десантные корабли.



Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщал, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат «Адмирал Горшков» продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.

Отмечалось, что во время визита фрегат будет открыт для посещения гостями праздника.

В китайском порту Циндао 22-25 апреля пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования ВМС НОАК. Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах.