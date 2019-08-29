Российская гимнастка решила выступать за Грузию

Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Грузии, сообщили в Международной федерации гимнастики.

Исполком МФГ разрешил 20-летней Харенковой выступления за другую национальную команду, передает ТАСС.

Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).

Отметим, что это не первый случай, когда российские спортсмены меняют гражданство в попытке продлить карьеру, и не первый, когда российские гимнастки переходят в сборную Грузии. Как сообщает портал gymnovosti.com, ранее выступать за эту страну начали экс-россиянки Алла Сосницкая, Анна Суботина, Мария Буцких и Полина Борзых.

Напомним, 9 августа сообщалось, что российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и уже со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии.