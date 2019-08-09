Двое российских фигуристов решили выступать за Белоруссию

Российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и уже со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии, сообщает пресс-служба союза конькобежцев республики.

В сообщении на сайте организации указывается, что в составе новой команды Милюков и Сафонова примут участие в летнем Кубке организации.

Турнир пройдет в Минске с 9 по 10 августа. В соревнованиях также поучаствует спортивная пара Виктория Яценко и Даниил Паркман – они поменяли спортивное гражданство в 2018 году.

25-летний Милюков в минувшем сезоне-2018/19 выиграл первый этап Кубка России и занял шестое место на чемпионате страны.

16-летняя Сафонова одержала победу на турнире Ice Star в Минске среди юниоров, участвовала в этапах Кубка России и отобралась на чемпионат России среди юниоров, заняв восьмое место.

Ранее украинской бегунье Наталье Погребняк разрешили выступать в России после смены гражданства.