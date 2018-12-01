Украинской бегунье после смены гражданства разрешили выступать в России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила выступать в России бегунье Наталье Погребняк, которая сменила украинское гражданство на российское, сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

Погребняк теперь может участвовать в российских соревнованиях, а также «подать заявку на получение нейтрального статуса», чтобы участвовать в «зарубежных турнирах», передает ТАСС.

Паркин уточнил, что «полноценная смена спортивного гражданства», а также разрешение выступать за Россию на международных соревнованиях Погребняк сможет получить только после того, как ВФЛА восстановят в правах.

Напомним, Погребняк сменила гражданство после того, как вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина. Погребняк специализируется в спринтерском беге. На чемпионате мира в 2011 году она завоевала бронзовую медаль.

В декабре сообщалось, что для восстановления ВФЛА в правах нужно передать информацию о допинг-пробах из московской лаборатории за 2011–2015 годы и выплатить 2,76 млн долларов компенсации.