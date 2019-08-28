Названы российские регионы с самым большим количеством холостяков

Специалисты Росстата подсчитали, в каких российских городах и регионах больше всего неженатых мужчин и незамужних женщин.

Как рассказали «Ридусу» в Росстате, наибольшее число мужчин в возрасте 16 лет и старше, не состоящих в официальном браке, проживает в Москве (более 1,7 млн человек), Подмосковье (более 988 тыс. человек) и Краснодарском крае (709 тыс. человек).

В то же время больше всего незамужних женщин в возрасте от 16 лет проживают в Москву (более 2,6 млн человек), Подмосковье (более 1,5 млн человек) и Санкт-Петербурге (более 1,1 млн человек).

Эти данные были получены по результатам Всероссийской переписи населения. Были учтены ответы респондентов, которые отметили, что никогда не состояли в браке, находятся в разводе, расстались или же являются вдовцами или вдовами.

Ранее сообщалось, что пропорция между количеством мужчин и женщин в России сохранится в долгосрочной перспективе с перевесом в сторону женщин. Единственный регион, где мужчин будет больше – Чукотка. Также, по данным Росстата, большинство граждан России вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.