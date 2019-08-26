Российским регионам предсказали дефицит мужчин

Пропорция между количеством мужчин и женщин в России сохранится в долгосрочной перспективе с перевесом в сторону женщин. Единственный регион, где мужчин будет больше – Чукотка, говорится в прогнозе Росстата.

Как говорится в прогнозе ведомства, в 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1 тыс. 154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тыс. к 1 тыс. 128, передает РИА «Новости».

Подобная пропорция характерна для большинства регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная - на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.

Росстат предположил также, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тыс. мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тыс. мужчин приходится уже 1 тыс. 23 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», – рассказал доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Соответственно, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит вынужденная демографическая деформация общества.

«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», – сказал Тимофеев.

Напомним, в феврале Росстат сообщал, что в 2018 году в среднем на каждую 1 тыс. мужчин приходилось 1 тыс. 156 женщин.