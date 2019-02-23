В России выявлена нехватка мужчин

В 2018 году в среднем на каждую 1 тыс. мужчин приходилось 1 тыс. 156 женщин, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом, по подсчетам службы, среди россиян в возрасте до 34 лет на 1 тыс. мужчин приходится примерно 960 женщин, сообщает RT.

Начиная с группы 35-39 лет, количество женщин возрастает до 1027.

В группе от 70 лет зафиксирована самая большая разница между числом мужчин и женщин – на 1 тыс. мужчин там приходится 2 тыс. 377 женщин.

С начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 2000 году на 1 тыс. мужчин приходилось 1 тыс. 138 женщин. По данным статистики, наибольшее различие было зафиксировано в 2010 году – 1,63 к 1.

Полное равенство за последние годы наблюдалось лишь однажды и в одной возрастной группе – в 2017 году среди россиян от 30 до 34 лет.

Всего на начало 2018 года в России проживали 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.