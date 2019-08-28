Фестиваль «Таврида – АРТ» стал самой большой площадкой для кастингов

В рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» для молодых деятелей культуры и искусств было организовано 62 кастинга от ведущих игроков арт-индустрии и медиакомпаний. Возможность показать себя получили более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.

Так, в полуфинал отборочного конкурса «Новая волна» 2020 в Москве прошли 10 человек. 13 победителей кастинга шоу «Голос» приглашены на «слепые прослушивания» (телекастинг). Пять человек попали на стажировку линейного ведущего на радиостанцию DFM, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Актеры, художники и музыканты, победившие в кастинге, приняли участие в постановке спектакля-перформанса «Поколение», режиссером которого выступил актер, драматург, продюсер Дмитрий Бикбаев. Победителями кастинга от кинокомпании «ВВП Альянс» стали 50 человек. Четыре человека примут участие в съемке пяти мини-пьес современных драматургов от лаборатории современной драматургии. Сценарная заявка от участника фестиваля Игоря Морозова из Ярославской области победила в питчинге от Mail.ru Group для разработки интернет-шоу в социальных сетях.

Гран-при в кастинге КВН получила команда «Юра» из университета Синергия. Она будет участвовать в премьер-лиге КВН сезона 2020 года. Первое место заняла «Улица Плеханова» РЭУ им. Плеханова и выиграла 200 тыс. рублей. Команда «Проспект мира» из города Красноярск получила второе место и выиграла 150 тыс. рублей. Третье место – у команды «Лица Республики» из Республики Башкортостан. Она получила 100 тыс. рублей.

Победительницей кастинга «Танцы на ТНТ» стала Виктория Задворнева из Ярославской области, которая получила приглашение на съемки финального концерта текущего сезона. Четыре человека получили возможность участвовать в благотворительных мероприятиях фонда Илзе Лиепа, проходящих в Большом Театре. Завьялов Денис из Тульской области был рекомендован в состав ансамбля имени Александрова. Школа современного танца Александра Могилева предложила четыерем победителям кастинга бесплатный курс обучения в школе на два месяца.

«Кастинги на фестивале – это возможность для талантливых участников проявить себя, получить «билет» на большую сцену, подписаться с продюсерским центром или получить поддержку для съемки своего фильма или сериала. А для игроков арт-индустрии – это возможность найти «свежую кровь», быть первыми, кто откроет новую звезду. Таврида здесь выступает площадкой возможностей для всех и создает условия. Мы проводим фестиваль первый раз, но смогли собрать в одном месте 62 кастинга, в котором приняли участие более 1 500 человек. Победителями стали более 200 участников», – рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. С 23 по 25 августа в дни основной программы «Тавриду» посетили 92 тыс. зрителей.