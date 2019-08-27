Песков объяснил ситуацию с возможным визитом Путина на саммит G7

Речи о визите президента Владимира Путина на саммит «Большой семерки» «в прикладном плане» пока не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита – это не то, чем обычно привык заниматься Путин», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что участие России в G7 не является для Москвы самоцелью, более предпочтительным выглядит формат «Большой двадцатки».

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, а также говорил, что Путин может быть приглашен на следующий саммит G7.