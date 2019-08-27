Назван главный претендент на должность премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, в среду Зеленский и руководство его офиса проведет собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество», – объяснил источник.

Ранее были названы шесть кандидатов на пост премьера Украины.

Также накануне Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть на посту министра инфраструктуры основателя американской компании SpaceX Илона Маска.