Сознавшемуся в убийстве русских грузинскому депутату напомнили об избиении журналиста

Новым руководителем информационной службы телеканала «Рустави-2» стал известный грузинский журналист Ираклий Имнаишвили, который много лет вынужденно прожил за рубежом из-за конфликта с саакашвилевскими властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с этим назначением телекомпания «Палитра» напомнила о громком инциденте 2005 года, вскоре после которого Ираклий Имнаишвили и покинул Грузию и начал работать на BBC. В прямом эфире он задавал острые вопросы депутату от партии экс-президента «Единое национальное движение» Акакию Бобохидзе. Бобохидзе это не понравилось, и после завершения передачи Бобохидзе избил тележурналиста, сломав тому нос.

Напомним, что в июне этого года в разгар антироссийских выступлений в Тбилиси Бобохидзе заявил, обращаясь к российским депутатам, что «убивал вас в Абхазии и будет убивать». Вероятно, он имел в виду боевые действия начала 1990-х, когда, как считают в Тбилиси, на стороне абхазов воевали россияне.

В настоящее время телекомпания «Рустави-2» перестраивает работу в связи с тем, что ее покинула группа журналистов. Ее бывший гендиректор Николоз Гварамия, обещавший мочиться в поставляемые в Россию вино и «боржоми», создает новое ТВ. При этом он находится под следствием за финансовые махинации, суд запретил ему покидать страну.

Ранее ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире. Также с телеканала были уволены Георгий Габуния, начальник информационной службы Нодар Меладзе и несколько других сотрудников.

Экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия, который на днях заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.

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