Тихоокеанский флот пополнился танкером ледового класса «Михаил Барсков»

«Наш край может по праву гордиться тем, какой вклад «Восточная верфь» вносит в укрепление обороноспособности России», – заявил газете ВЗГЛЯД директор департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов, комментируя спуск на воду малого морского танкера «Михаил Барсков», который состоялся 27 августа.

«Михаил Барсков» стал первым из двух танкеров новой серии, который построили на заводе «Восточная верфь» для Тихоокеанского флота. Впервые завод создает судно водоизмещением более 1000 тонн. Для этих целей на предприятии установили новейшее оборудование, а производственные цеха подготовили для работ по такому заказу.

«Приятно быть свидетелем такого события на одном из ведущих судостроительных предприятий Приморья. Это мероприятие важно еще и потому, что свидетельствует об успешном развитии предприятия, о том, что оно «крепко стоит на ногах», а это в первую очередь отражается на жизни людей, их настроении и желании трудиться», – подчеркнул Пикалов.

Он напомнил, что танкер «Михаил Барсков» разработали как многоцелевую платформу судна усиленного ледового класса для обеспечения работы арктических судов. Танкер построен с возможностью приема вертолетной техники и выполнения спасательных операций.

«Михаил Барсков» также способен выполнять функции патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, технической поддержки в опасных для мореплавания районах, буксировки аварийных судов, в том числе во льдах.