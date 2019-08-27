Эксперт высмеял решение парламента Венесуэлы по российским кораблям

«Шоу много, а толку мало. Вряд ли у парламента есть рычаги для выполнения этого решения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Травкин, комментируя решение парламента Венесуэлы объявить «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин отметил, что это всего лишь один из способов оказывать давление на правительство и создать напряжение.

«Громкое заявление прозвучало, но правительство до сих пор справлялось с подобными выходками парламента. Так же будет и дальше. Пока маневры парламента и избрание так называемого президента Хуана Гуайдо ни к чему, кроме как к беспорядкам, не привели. Правительство на месте, вооруженные силы сохраняют верность президенту Николасу Мадуро», – сказал эксперт.

Он добавил, что парламент и в будущем не оставит попыток дестабилизировать правительство, однако вряд ли это увенчается успехом. «Пытаться нападать будут и дальше. Сегодня одно, завтра другое. Уже сколько времени это длится, а результат все тот же – Мадуро сидит в своем кресле», – сказал Травкин.

Он также не исключил, что игнорирование решения парламента может вызвать новые санкции против России со стороны США и тех стран, которые поддерживают Гуайдо.

«Санкции делаются из воздуха, как известно. Пойдет дождик – нужны санкции, не пойдет – опять рука Москвы. Все это будет продолжаться, но еще посмотрим, что из этого получится», – заключил эксперт.

Ранее подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

В тексте документа уточняется, что речь идет о «соглашении о военном сотрудничестве между правительствами Венесуэлы и России, которое подписали министры обороны Владимир Падрино Лопес и Сергей Шойгу».

Напомним, 15 августа Россия и Венесуэла подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Позднее в МИД сообщили, что Россия и Венесуэла договорились о продолжении военно-технического сотрудничества. В Москве пообещали противодействовать давлению на Каракас.

После этого глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер заявил, что Соединенные Штаты не планируют военного вторжения в Венесуэлу.

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