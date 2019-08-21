Россия и Венесуэла договорились продолжать военно-техническое сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на переговорах в Москве договорились продолжать военно-техническое сотрудничество, сообщили в МИД России.

«Были углубленно обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, намечены практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнерства. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества», – сообщается на сайте МИД России.

Лавров на встрече также заявил, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас.