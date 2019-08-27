Парламент Венесуэлы не признал соглашение с Россией о заходах военных кораблей

Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

В тексте документа уточняется, что речь идет о «соглашении о военном сотрудничестве между правительствами Венесуэлы и России, которое подписали министры обороны Владимир Падрино Лопес и Сергей Шойгу», передает ТАСС.

«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, <...> ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно», – утверждается в решении подконтрольного оппозиции парламента.

Кроме того, Национальная ассамблея сочла «нарушением конституции» Венесуэлы решение об открытии посольства Боливарианской Республики в КНДР.

Напомним, 15 августа Россия и Венесуэла подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Позднее в МИД сообщили, что Россия и Венесуэла договорились о продолжении военно-технического сотрудничества. В Москве пообещали противодействовать давлению на Каракас.

После этого глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер заявил, что Соединенные Штаты не планируют военного вторжения в Венесуэлу.

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