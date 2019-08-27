Масштабные учения стартовали в ЦВО

Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС начались на территории Центрального военного округа, сообщили в Минобороны.

«В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно- десантных войск», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Командующий учениями замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что группировкой будут выполнятся практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения.

«Задачи по техническому прикрытию автомобильных магистралей и дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск», – сказал он.

Он добавил, что в ходе учений каждый военный получит реальную практику и будет совершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач.

Напомним, в понедельник на территории Южного военного округа стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тыс. военнослужащих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД