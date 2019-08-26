Страны G7 выступили за реформу ВТО

Страны G7 выступили за глубокое реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) в контексте защиты интеллектуальной собственности.

Также лидеры государств G7 выступили за урегулирование споров внутри ВТО, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может покинуть ВТО и отвергал предложения по реформе организации.