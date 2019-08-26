Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» вышел Баренцево море, его буксируют на Чукотку ледокол «Диксон» и два морских буксира.

«Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», ведомый ледоколом «Диксон» ФГУП «Росморпорт» и двумя морскими буксирами к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море. Стартовавший с мурманской базы «Атомфлота» в минувшую пятницу ордер преодолел более 50 километров по извилистому Кольскому заливу, миновал Териберский маяк и теперь держит курс на северо-восток выше оконечности «каменной громады» острова Кильдин», –сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

При сохранении по пути «Академика Ломоносова» благоприятной погоды за сутки он сможет проходить около 150 миль. До Певека плавучий атомный энергоблок может дойти за 28-40 суток, в зависимости от обстоятельств.

23 августа в Мурманске прошла торжественная церемония отправки «Академика Ломоносова» на место эксплуатации – на Чукотку.