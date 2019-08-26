Грузия обвинила Россию в подкупе немецких депутатов

МИД Грузии заявил, что визит немецких парламентариев Стефана Койтера и Гуннара Линдеманна в Абхазию в качестве наблюдателей на выборах президента этой республики 25 августа финансировался Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константинидис заявил в понедельник, что визит депутатов из Германии следует рассматривать как «частный».

По его словам, «Грузия в режиме превенции работала с государствами-партнерами, особенно с теми, чьи представители, в том числе согласно прессе Абхазии, могли прибыть на выборы».

«Если бы не такие меры превенции со стороны МИД Грузии, цифра так называемых наблюдателей могла быть и большей», - сказал Владимир Константинидис.

Немецкие депутаты, посетившие Абхазию, находятся под влиянием России, сказал он.

«У нас есть информация, что они, исходя из ультраправой ориентации их партии («Альтернатива для Германии»), находятся под влиянием России. Российская сторона профинансировала их визит в Абхазию», - заявил он.

При этом, по словам представителя МИД Грузии, эти парламентарии знали, что поездкой в Абхазию нарушат и международное право, и законы Грузии.

Он заявил, что Тбилиси и Берлин «находятся в коммуникации» на этот счет.

Посольство Германии в Грузии также назвало этот визит «частным».

Тбилиси считает выборы в Абхазии «нелегитимными».

Выборы президента Абхазии состоялись в воскресенье. Согласно последним данным ЦИК республики, во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Ряд стран Запада уже заявил об отказе признавать результаты выборов в Абхазии.