На Западе отказались признавать результаты выборов в Абхазии

Польша и еще 14 стран не признают прошедшие в воскресенье в Абхазии президентские выборы и их результаты, следует из заявления польского МИД.

«Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Канада, Ирландия, Литва, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, США, Швеция, Украина и Великобритания считают нелегальными так называемые президентские выборы, проведенные сепаратистскими властями в Сухуме 25 августа на территории грузинского региона Абхазии, и не признают их результатов», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Перечисленные страны также не признают итоги парламентских выборов, состоявшихся в Южной Осетии 9 июня 2019 года. Государства заявили о «полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее признанных международным сообществом границ».

В Абхазии в воскресенье состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила 50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, советник министра Олег Аршба – 24,9%.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за выборами в Абхазии и надеются, что они пройдут легитимно.

Второй тур, в котором будут участвовать Хаджимба и Квициния, может пройти 8 сентября.