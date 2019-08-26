Кремль прокомментировал выборы в Абхазии

В Кремле следят за выборами в Абхазии и надеются, что они пройдут легитимно, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно следят, мы ждем второго тура. Мы надеемся, что избирательный процесс пройдет в легитимном русле», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следят ли в Кремле за результатами первого тура выборов президента в Абхазии.

Тем временем председатель ЦИК республики Таймураз Гогия сообщил, что явка на выборах президента Абхазии составила 66,55%.

«Количество зарегистрированных избирателей – 129 421, приняло участие 86 138 человек, что составляет 66,55%», – передает ТАСС слова Гогии.

Он рассказал также, что голосование прошло без нарушений, которые могли бы повлиять на их результат.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который возглавляет делегацию наблюдателей российского парламента на выборах, сообщил, что российские наблюдатели из Госдум не зафиксировали нарушений президентских выборах в Абхазии.

По его мнению, важно, чтобы было обеспечено доверие к самому процессу выборов.

«Проигрыш на выборах президента Абхазии – не конец политической карьеры, и это не свидетельство неуважения к кандидату. Все кандидаты – уважаемые люди и в Абхазии, и в России, и мы отказываемся от привычного разговора, кто из них самый пророссийской кандидат, все они ответственно относятся к российско-абхазским отношениям», – отметил Затулин.



По мнению Затулина, выборы президента Абхазии проходили в особенной обстановке, «когда трудно было сказать, есть ли здесь явно выраженный фаворит от оппозиции, поскольку голоса от оппозиции разделились очень сильно».



Он отметил также, что затрудняется говорить кто выйдет победителем во втором туре.

«Ясно, что будущее политической элиты, абхазской государственности во многом зависит от того, сможет ли победитель объединить Абхазию, которая оказалась на этих выборах в расколотом состоянии и не выявила очевидного лидера, который далеко бы превосходил своим рейтингом и популярностью остальных. Победителем станет тот, кто окажется способным привлечь к себе голоса тех, кто за него не голосовал в первом туре», – отметил российский политик.

В Абхазии в воскресенье состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила 50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, советник министра Олег Аршба – 24,9%.

Напомним, ранее в понедельние спикер народного собрания Валерий Кварчия заявил, что во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.