Определены сроки возобновления эксплуатации Boeing 737

Эксплуатация самолетов Boeing 737 max может быть возобновлена в IV квартале 2019 года, сообщил вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет.

«Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года», – передает ТАСС слова Тинсета.

Он добавил также, сроки согласованы с авиавластями США.



Серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

В начале июля у самолетов Boeing 737 MAX была обнаружена очередная проблема.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

Напомним, в начале августа сообщалось, что эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года из-за решения Федерального авиационного управления (ФАУ) США по требованию авиарегуляторов стран Европы дополнить процедуру сертификации самолетов новыми тестами.