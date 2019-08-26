На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»

Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).

Спутник под номером 742 выведен на техническое обслуживание 26 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦНИИмаш. Дата окончания техобслуживания не называется.

Также в центре добавили, что у другого спутника системы под номером 730 «зафиксированы нарушения в приеме сигнала».

Отмечается, что до этого на техобслуживание был выведен спутник «Глонасс-М» под номером 717.

Ранее в августе сообщалось, что у 13 из 23 работающих спутников «Глонасс» уже закончился гарантийный срок.

Согласно стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года следует, что запуск последнего космического аппарата серии «Глонасс-М» должен произойти в 2020 году, а последнего спутника «Глонасс-К» – в 2023 году. Первый космический аппарат из серии «Глонасс-К2» собираются запустить на орбиту в конце 2019-го – начале 2020 года.

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