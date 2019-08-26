Власти Индонезии определились с местом для новой столицы

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, где будет находиться новая столица страны.

«В последние три года правительство проводило углубленные исследования, на основании которых новая столица будет построена частично в округе Северный Пенаджам – Пасер и частично – в округе Кутаи–Картанегара в Восточном Калимантане», – заявил президент, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jacarta Post.

Портал Coconuts отмечает, что место пересечения двух округов находятся на равном расстоянии от двух крупнейших городов провинции – Баликпапана и Самаринды, которая кроме того является административным центром Восточного Калимантана.

Ранее власти Индонезии объявили о планах перенести столицу страны из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан. Перенос столицы начнется в 2021 году. Строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 млрд долларов. Процесс может занять до 10 лет.