Столицу Индонезии решили перенести из Джакарты

Власти Индонезии намерены перенести столицу страны из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан, сообщила министр сельского хозяйства и территориального планирования Софьяна Джалиля.

По ее словам, точное место еще не названо, однако это точно будет провинция Восточного Калимантана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Antara.

Джалиля отметила, что всего для строительства правительственных зданий понадобится три тыс. гектаров, в дальнейшем город может быть расширен до 200-300 тыс. гектаров.

Крупнейшими городами индонезийской провинции Восточный Калимантан являются Самаринда и Баликпапан.

В апреле президент Индонезии Джоко Видодо принял решение перенести столицу Джакарту с острова Ява. Он уточнил, что новое местоположение для столицы пока не выбрано, а сам перенос может занять около десяти лет.

Позже министр планирования развития страны заявил, что перенос столицы начнется в 2021 году. Строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 млрд долларов.