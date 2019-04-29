Столицу Индонезии решено перенести

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение перенести столицу Джакарту с острова Ява.

«Президент решил переместить столицу (нынешний главный город – Джакарта) за пределы Явы, это важное решение», – заявил министр планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что новое местоположение для столицы пока не выбрано, а сам перенос может занять около десяти лет.

Ранее сообщалось, что переименована столица Казахстана.