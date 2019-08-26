В США не нашли доказательств нарушения Россией ДВЗЯИ

Руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимбалл подготовил доклад, из которого следует, что заявления Вашингтона о якобы нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не имеют под собой весомых доказательств.

«Любое нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России, которая его подписала и ратифицировала, или других государств-подписантов станет серьезной проблемой. Однако на сегодняшний день администрация Трампа не представила убедительных доказательств, которые подтвердили бы эти обвинения», – утверждает Кимбалл, передает RT.

В докладе Кимбалла отмечается, что еще в декабре 2015 года правительство США считало, что единственным государством, которое в последние годы испытало ядерное оружие, является Северная Корея. В связи с этим Кимбалл задается вопросом, что же изменилось с тех пор и заставило Вашингтон сделать иные выводы.

По мнению главы Ассоциации по контролю над вооружениями, администрация президента США Дональда Трампа специально выдвигает подобные обвинения, чтобы подорвать сам ДВЗЯИ и «ослабить табу на ядерные испытания».

«Обвинения могут подтолкнуть некоторых официальных лиц из администрации Дональда Трампа выступить за исключение Соединенных Штатов из числа 184 государств, подписавших договор. В 2002 году на такой шаг рекомендовал пойти советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший тогда высокий пост в Госдепартаменте», – пишет Кимбалл.

Ранее в августе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вместо того, чтобы пересмотреть решение об отказе от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США вбросили «фейк» о несоблюдении Россией моратория на их проведение.

В МИД России расценили заявления США как грубую провокацию и заявили, что обвинения Вашингтона являются абсолютно беспочвенными.

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