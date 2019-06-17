МИД назвал беспочвенными обвинения в адрес России в нарушении ДВЗЯИ

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) являются абсолютно беспочвенными, заявили в МИД России.

«США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Теперь это прозвучало в опубликованном 13 июня заявлении Разведывательного управления Минобороны США», – говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. «Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», – отметили в МИД.

Ранее разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что «правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия». При этом подробностей и доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило.

В МИД России заявили, что расценивают заявления США о якобы проходящих в России ядерных испытаниях сверхмалой мощности как грубую провокацию и попытку отвлечь внимание международной общественности от отказа Соединенных Штатов от ратификации ДВЗЯИ.

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