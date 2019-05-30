МИД прокомментировал заявления США об «испытании ядерного оружия» в России

МИД России расценивает заявления США о якобы проходящих в России ядерных испытаниях сверхмалой мощности как грубую провокацию и попытку отвлечь внимание международной общественности от отказа Соединенных Штатов от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В МИДе констатировали, что подобные высказывания стали обыденным явлением, при этом к распространению заявлений подключаются мировые СМИ.

Целью подобных заявлений, по мнению МИДа, является попытка отвлечь внимание от отказа США ратифицировать ДВЗЯИ.

«Не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», – подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что Россия в числе первых ратифицировала договор в 2000 году.

«Мы строго придерживаемся его духа и буквы. Действующий в нашей стране с 1991 года мораторий на ядерные испытания полностью соответствует обязательствам по этому договору», – отметили в МИДе.

ДВЗЯИ был задуман как один из важных элементов международной системы контроля над вооружениями, Россия считает своей приоритетной задачей способствовать вступлению договора в силу, говорится в сообщении.

«Призываем США проявить ответственный подход и ратифицировать ДВЗЯИ, без чего невозможно его вступление в силу. Американским политическим и военным руководителям следует помнить, что возвращение в эпоху ядерных испытаний чревато самыми тяжелыми последствиями для глобальной стабильности», – заключили в ведомстве.

Напомним, глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли – младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. При этом международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.