Стало известно об угрожающих России из-за изменения климата новых инфекциях

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Это может привести к распространению переносчиков нетипичных инфекций, рассказал советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади», – цитирует РИА «Новости» Малеева.

Резкий рост температур приводит к распространению в северных регионах переносчиков экзотических инфекций – комаров и клещей.

Согласно прогнозам ученых, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.

По словам эксперта, переносчиками вирусов также могут являться птицы и лошади. Для профилактики распространения инфекций необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц. Также Малеев добавил, что кроме ЛЗН в России встречается лихорадка денге.

«Не создавать помойки, где собираются птицы, вороны и комары тоже. В условиях города канализационные воды текут на улицы, а ремонты не делаются. Это создает потенциально опасную ситуацию для распространения вирусов. Значит, надо в подъездах и в домах обрабатывать от комаров», – уточнил Малеев.

Ранее ученые нашли в Сибири климатическую угрозу для Европы. В начале августа бывший глава Минприроды, академик Виктор Данилов-Данильян рассказывал газете ВЗГЛЯД о глобальном потеплении, вызвавшем перемену климата в центре России.