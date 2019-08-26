В Абхазии пройдет второй тур выборов президента

Кандидаты в президенты Абхазии – действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» (Родовые огни) Алхас Квициния – вышли во второй тур, сообщили в ЦИК республики.

Как сообщил ТАСС председатель ЦИК Тамаз Гогия предварительные итоги голосования будут оглашены не раньше 11.00 мск на пресс-конференции в международном пресс-центре.

Согласно местному законодательству, второй тур должен пройти в течение двух недель.

Напомним, в воскресенье в Абхазии прошло голосование на выборах главы республики. Явка превысила 50%, выборы признаны состоявшимися.