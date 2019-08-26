Названы регионы-лидеры по ипотеке

Эксперты выяснили регионы, в которых наиболее востребованы и наименее популярные ипотечные кредиты, а также назвали средний размер ипотеки в России.

В 2018 году было заключено рекордное количество ипотечных договоров, однако в 2019 году спрос на ипотеку заметно снизился. При этом в общероссийском масштабе популярность ипотеки находится на достаточно неплохом уровне. В среднем за год выдается более 18 кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения.

РИА «Новости» провело исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели, как средний размер кредита и динамика региональной суммы ипотечных кредитов в 2019 году к 2018 году.

В результате лидером по популярности ипотеки среди российских регионов, согласно исследованию, является Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь в среднем примерно 32 человека из 1 тыс. берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения. Лидерство этих регионов определяется экономическими и демографическими факторами.

В первую десятку также входят: Чувашия (с результатом 26,8), Башкирия (26,2), Архангельская область (25,5), Якутия (25,3), Коми (25,0), Татарстан (24,9) и Магаданская область (24,8). Всего выше среднероссийского уровня популярность ипотеки наблюдается в 44 регионах, а в 12 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.

Если сравнить лидеров и регионы с нижних строчек рейтинга, то разница будет значительной. Лидирующий ЯНАО опережает по показателю популярности ипотеки аутсайдера почти в 40 раз. При этом в среднем 10 регионов-лидеров опережают последнюю десятку регионов в 4,5 раза. Эксперты констатируют, ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России, и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент.

Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан. Это, по всей видимости, связано со значительной долей частного сектора и с опасениями банков по поводу повышенных кредитных рисков в этих регионах. В целом похожая, но несколько лучшая ситуация сложилась во многих других национальных республиках Северного Кавказа.

Крым, находящийся на 82-м месте, и Севастополь (81-е место) оказались в нижней части таблицы по причине слабой активности сферы банковских услуг в регионе, кроме того, ипотека здесь стала развиваться совсем недавно, и население еще не успело привыкнуть к такой форме приобретения жилья. При этом в Крыму отмечается самый сильный рост популярности ипотеки.

Несколько неожиданно, отмечают авторы исследования, низкое место Москвы в данном рейтинге (75-е). Это во многом является следствием дороговизны недвижимости, поэтому даже с учетом ипотеки для москвичей жилье остается недоступным. В то же время самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного ипотечного кредита превышает 4,6 млн рублей. Это не удивительно, учитывая московские цены на жилье. По оценкам ряда риелторов, средняя стоимость типовой квартиры в Москве составляет порядка 10 млн рублей, а за 4 млн рублей нельзя купить даже однокомнатную квартиру.

Также большие кредиты в Московской области (3,2 млн рублей), Сахалинской области, Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге (во всех трех регионах 2,9 млн рублей). В Московской области значительный размер кредита, как и в Москве, связан с ценами на квартиры. При этом в остальных трех регионах желание и возможности населения покупать более дорогое и качественное жилье связаны с относительно невысокими ценами на недвижимость и хорошей динамикой экономики.

Согласно исследованию, объем ипотечного кредита москвичей в среднем в три раза больше, чем у жителей Челябинской области, которая характеризуется наименьшим средним размером ипотечного кредита. В целом по России средний ипотечный кредит составляет 2,2 млн рублей, причем средняя величина достаточно быстро растет в последние годы.

По прогнозам экспертов, в ближайшие три года популярность ипотеки может ощутимо вырасти на фоне новой волны снижения ипотечных ставок. Ставки на этом временном горизонте по ипотеке могут снизиться до уровня 7,5-8,5%. В целом отношение количества ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения в большинстве регионов страны может превысить 25.