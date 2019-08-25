Москвичей предупредили об арктическом похолодании

На следующей неделе температура воздуха в Москве и столичном регионе начнет заметно понижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале недели максимальные значения составят 20-22 градуса, а в среду температура упадет до 15-17 градусов. «Ночи станут заметно холоднее, минимальные значения ночных температур будут ниже 10 градусов», – сообщил он RT.

В четверг температура упадет до 3-8 градусов, сообщил синоптик.

Всю вторую половину недели будет сохраняться температурный режим 15-17 градусов, а ночью столбики термометров покажут 4-9 градусов, добавил Вильфанд.

Осадков из-за высокого давления не ожидается. Вторник станет исключением, в этот день ожидается дождь в связи с прохождением вторичного фронта, добавил специалист.

Объясняя августовское похолодание, Вильфанд сообщил, что, «начиная со второй половины вторника, Москва окажется в холодной части антициклона, на восточной периферии». «В центр европейской России будет поступать свежий арктический воздух», – добавил он.