Трамп раскрыл детали торговой сделки с Японией

Соединенные Штаты и Япония достигли принципиального согласия по торговому соглашению, сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Мы, возможно, подпишем это на Генассамблее ООН (в сентябре – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС слова Трампа.

Как уточнил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, договоренности США и Японии позволят открыть рынок для товаров на более чем 7 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Лайтхайзер добавил, что соглашение будет касаться трех основных сфер: сельского хозяйства, отраслевых пошлин и цифровой торговли. «Это очень хорошая новость для наших фермеров», – отметил он.

США и Япония начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей.

Трамп, в частности, недоволен условиями и объемом импорта японских автомобилей. Уже известно, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.