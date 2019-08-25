Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»

«У нас уже есть мысли на этот счет», – заявил газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов, говоря о возможности организовать в регионе фестиваль, подобный крымской «Тавриде-АРТ».

«У нас есть «Балтийский Артек» посередине между Куршской и Балтийской косой. Мы сейчас разрабатываем новую концепцию переноса форума и превращения его в круглогодичный лагерь», – поделился планами Алиханов.

Он отметил, что такой фестиваль тоже может стать одной из столиц активной российской молодежи. «Наш фестиваль тоже мог бы стать точкой притяжения. Но нам не нужно соревноваться с «Тавридой». Понятно, что арт-фестиваль, он здесь, в Крыму. Нам нужно выбрать свою специфику», – пояснил губернатор Калининградской области.

«Но Куршскую косу мы все-таки не будем трогать, это национальный парк. Было бы опрометчиво проводить на ней такое масштабное мероприятие. Но около нее или с ее частичным использованием можно сделать мероприятие», – рассказал Алиханов, говоря о возможности проведения фестиваля на живописной Куршской косе.

«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Молодые участники фестиваля также ведут соревнование за гранты на общую сумму 80 млн рублей.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусства. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа фестиваль «Таврида» впервые открыл свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступают ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей, о чем подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.