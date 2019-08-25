Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков находится в реанимации, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, 59-летний актер плохо себя почувствовал «после употребления алкоголя», его привезли в больницу.

Представители Меньшикова информацию пока не прокомментировали, передает РИА «Новости».