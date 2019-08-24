В Сети высмеяли мечты Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что украинцы поднимут свой флаг над Владивостоком.

Министр заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока», однако большая часть пользователей только посмеялись над этим.

«Наверно на своем флоте с моря завоевывать Владивосток начнут. Пока наши моряки со смеху кататься будут, они флаг и повесят», – написал Александр Зубенко в Facebook.

«Видимо, по поводу праздника, дня т.н. «независимости» Украины, представители украинской власти курят какую-то особенную дурь. Не такую, как обычно. Иначе весь этот накал маразма не объяснить», – предположил Владимир Стефанов.

«Каждый раз читая высказывания украинских политиков, понимаю, что английские ученые не совсем потеряны», – добавил Антон Палыч.

Ранее Омелян заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока».

Мария Захарова назвала эту мысль украинского министра «чудовищной», а Алексей Пушков заявил, что Европа отводит Киеву только одну роль – роль плацдарма для давления на Россию.

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