Германия потребовала от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Правительство Германии осуждает работу украинского скандального сайта «Миротворец» и требует от Киева предпринять действия по его удалению, говорится в ответе немецкого кабмина на запрос Левой партии.

«Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине в июле», – передает RT содержание ответа германского правительства.

Подчеркивается, что Берлин «совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта».

На портале «Миротворец» публикуются личные данные людей, которых на Украине называют «изменниками родины». В частности, недавно в список «Миротворца» попали российские пилоты, посадившие пассажирский самолет в кукурузном поле в Подмосковье, избежав человеческих жертв.