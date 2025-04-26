Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Москалькова заявила об удержании Украиной 52 жителей Курской области
Омбудсмен Москалькова заявила об удержании Украиной 52 жителей Курской области
На Украине продолжают удерживать 52 жителя Курской области, которых вывезли украинские военные, несмотря на требования международного права, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Украинская сторона удерживает 52 жителей Курской области, которых вывезли ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Москальковой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что это нарушает нормы международного права, а также принципы справедливости и гуманности.
Она также поздравила российских военных и жителей Курской области с освобождением региона от ВСУ.
Ранее Москалькова заявила, что с территории Украины были возвращены 25 жителей Курской области.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.