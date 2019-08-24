В Британии захотели отказаться от доллара в качестве резервной валюты

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США в качестве резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

Карни заявил, что «в многополярном мире нужна многополярная валюта», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

По его словам, новая электронная валюта, основанная на мировой корзине товаров, сбалансирует систему, в которой некоторые государства перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, в то время как другие, в том числе США, поддерживают положительную ставку.

Глава Банка Англии также добавил, что торговые войны обескураживают предпринимателей по всему миру.

Кроме того, подрыв в цепочках поставок в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий оказывают негативный эффект даже на те страны, которые прямо не вовлечены в торговые войны.

Ранее стало известно, что Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США общим объемом 75 млрд долларов.

При этом в США решили наказать Китай за повышение пошлин.

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