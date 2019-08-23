Женщина в Москве получила ожог борщевиком, несмотря на защитную одежду

В Москве 52-летняя женщина получила ожог борщевиком, когда пыталась скосить его на своем участке, хотя работала она в специальной одежде.

Женщина получила ожог 1-2-3 степени лица, рук и стоп на площади 10% поверхности тела, когда косила борщевик на своем дачном участке, хотя была в перчатках и маске для лица, сообщается на сайте «Доктор Питер».

После окончания работы она почувствовала жжение и боль, а позже стали появляться пузыри и поднялась температура. В итоге женщину госпитализировали.

«Дело в том, что пострадавшая отправилась косить борщевик после дождя. Уже выглянуло солнце, но из-за сырости образовался туман. Вместе с влагой сок борщевика проник и под длинные рукава, и под перчатки, и в обувь, и на лицо», – объяснили медики.

Сок борщевика вызывает повышенную фотосенсибилизацию (чувствительность к солнцу) кожи, поэтому достаточно небольшого количества сока и солнечных лучей, чтобы получить серьезный фитоожог.

Врачи отметили, что косить борщевик надо в спецодежде в сухую прохладную погоду.

Ранее сообщалось, что с борщевиком в Подмосковье начали бороться при помощи дронов.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и как борщевик начал распространяться в России и Западной Европе, где сорняк нередко называют «местью Сталина».