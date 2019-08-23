Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом

Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Медицинскими критериями рождения являются срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении менее 25 см, при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (семь суток)», – передает ТАСС текст проекта приказа.

В действующем законодательстве время, когда младенец считается живорожденным, не указано. Новая версия документа предусматривает сохранение существующих норм.

«Уточнение медицинских критериев рождения позволит избежать ошибок в регистрации детей, родившихся с экстремально низкой массой тела», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В документе отмечается, что, несмотря на несколько методов определения срока беременности, ни один из них может установить абсолютно точный срок.

Росстат провел исследование рождаемости в России и пришел к выводу, что возраст, в котором женщины рожают первенца, с каждым годом растет. На данный момент большинство россиянок заводят первого ребенка в 26 лет. Эксперты Росстата считают, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит увеличиваться.

Напомним, ранее социолог объяснил, почему россиянки стали позже рожать.

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