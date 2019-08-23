Минтруд обновил сумму прожиточного минимума

Минтруд установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рублей.

Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 года на душу населения 11 тыс. 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 тыс. 130 рублей, для пенсионеров – 9 тыс. 236 рублей, для детей – 11 тыс. четыре рубля», – говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале нормативно-правовой информации.

Ранее Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.