Экс-главу «Антипинского НПЗ» объявили в международный розыск

Бывший гендиректор «Антипинского НПЗ» Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск, сообщил источник в силовых структурах.

Источник сообщил, что «Лисовиченко объявлен в международный розыск», в данный момент он «находится на территории другого государства», передает ТАСС.

АО «Антипинский НПЗ» располагается в промышленной зоне Тюмени на юго-востоке вблизи поселка Антипино. На сайте организации отмечается, что в Тюменской области сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%).

В августе сообщалось, что суд отказал Лисовиченко в получении назначенных самому себе 12 млн долларов.

В июле Сбербанк заявил о том, что основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.