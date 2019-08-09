Суд отказал экс-главе «Антипинского НПЗ» в получении назначенных самому себе 12 млн долларов

Ленинский районный суд Тюмени отказал экс-гендиректору «Антипинского НПЗ» Геннадию Лисовиченко в получении от завода 10 млн долларов бонусов и 1,9 млн долларов штрафов за их задержку. Бывший директор предприятия находится в розыске с 18 июля по обвинению в превышении служебных полномочий.

Как заявил юрист истца, Лисовиченко еще в ноябре 2018 было предложено уволиться по собственному желанию. Перед увольнением он потребовал от совета директоров копию протокола о его праве на премии, после получения документа Лисовиченко выписал себе премию, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя завода, предприятие не располагает документами, на которые ссылался Лисовиченко в приказе о выплате ему 10 млн долларов премии. Он отметил, что в конце 2018 года у завода не было таких средств для выплаты премии, так как кредиторская задолженность НПЗ составляла 106,4 млрд рублей.

В июле Сбербанк заявил о том, что основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и бывший гендиректор «Антипинского НПЗ» Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.