Замглавы МИД Украины похвалила Зеленского за готовность к переговорам с Путиным

Стиль президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе – это прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», – сказала Зеркаль в интервью «Интерфаксу-Украина».

По ее словам, после пяти лет напряженных отношений с Россией Украине стоит пробовать применить новые подходы к разрешению конфликтной ситуации. Дипломат не исключает, что «новый или иной» подход может дать «какую-то реакцию».

«Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат», – отметила Зеркаль.

Ранее Зеленскому предложили разработать план постепенного признания Крыма в составе России, что позволит улучшить отношения двух стран.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока насчет возможной встречи Путина и Зеленского никаких конкретных наметок нет. При этом российский лидер отметил, что разговоры с президентом Украины внушают осторожный оптимизм.

Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.

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