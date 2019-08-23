В Германии раскритиковала Запад за «коллективный нарциссизм» после Второй мировой

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковало западные страны за возникший после Второй мировой войны «коллективный национальный нарциссизм»: одно подчеркивается, другое замалчивается, в результате европейцы намного выше оценивают вклад американцев в победу, чем вклад Советского Союза, хотя факты говорят о другом.

«У победы есть сотни отцов, а поражение обычно – сирота», – приводит издание слова Джона Кеннеди.

Представители Вашингтонского университета недавно провели исследование, посвященное Второй мировой войне. Были опрошены жители восьми стран, входивших в состав антигитлеровской коалиции (США, Великобритания, СССР, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Китай). Их спросили о том, какой стране принадлежит ключевая роль в победе во Второй мировой. В итоге, если суммировать оценки, данные жителями каждой из стран, то получается в 300 с лишним процентов, говорится в статье немецкого издания, содержание которой приводит «ИноСМИ».

По данным исследования, чаще всех о ключевой роли своей страны в войне высказывались жители России: по их мнению, вклад СССР в победу составил 75%. Британцы и американцы приписали своим странам долю более 50%. «Действительно, у победы сто отцов», – указывает FAZ.

О вкладе их стран в войну спросили и жителей Германии, Италии и Японии, шесть лет воевавших на фронтах Второй мировой по другую сторону. «Поскольку в данном случае речь идет о проигравших, можно было бы ожидать иных результатов, ведь за поражение обычно никто не хочет брать ответственность. Однако и проигравшие переоценили роль своих стран: их совместная доля на троих составила 140%», – пишет автор статьи.

Исследователи назвали этот феномен «коллективный национальный нарциссизм». «Человеческая память следует некоему личному рассказу, в котором одно подчеркивается, а другое замалчивается – и тем самым возникает определенная идентичность», – рассуждает автор статьи. По его словам, как воспоминания конкретного человека бывают привязаны к его собственной точке зрения, так и народ в целом «попадает в ловушку коллективных воспоминаний».

«Насколько сильно на нас влияет собственная точка зрения, демонстрирует еще один результат исследования: жители западных стран намного выше оценивают вклад американцев в победу, чем вклад Советского Союза», – обращает внимание издание.

Автор статьи подчеркивает, что потери обеих стран говорят об обратном. «США потеряли во Второй мировой войне чуть больше 400 тысяч солдат, СССР же – почти 10 миллионов. В одной лишь Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в борьбе с национал-социализмом, погибло почти вдвое больше советских солдат, чем американцев за всю войну», – указывает немецкое издание.

«Результаты исследования доказывают: о победе ли идет речь или о поражении, мы все становимся «нарциссами» – сто отцов, из который каждый считает себя главным», – заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В июле разгорелся скандал после заявления немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что публикации немецких СМИ о «незначительном» сражении под Прохоровкой в 1943 году схожи с попытками нацистских генералов в 50-60-х годах «выиграть войну в мемуарах».

Немецкий историк Роман Теппель со своей стороны заявил, что в статье про танковое сражение под Прохоровкой допущено множество неточностей.