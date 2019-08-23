Названы самые «мужские» автомобили в России

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг марок автомобилей, которыми чаще всего владеют мужчины.

По данным исследования, первое место по числу владельцев-мужчин занимает Infiniti (95,8%), вторым идет УАЗ (95,5%), замыкает тройку лидеров Subaru (93,3%), передает РИА «Новости».

Также в десятке лидеров оказались Toyota, Ford, Mitsubishi, Honda, Skoda, Volkswagen и Mercedes.

Рейтинг основан на опросах автовладельцев, в которых приняли участие 240 тыс. респондентов возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось поэтапно в период с 2013 по 2019 год.

Напомним, в апреле сообщалось, что в Москве в 2018 году чаще всего были подвержены угонам автомобили Lexus, Toyota и Kia.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД