Умер актер Виктор Власов

Заслуженный артист России Виктор Власов умер на 66-м году жизни, сообщили в московском академическом театре им. Маяковского.

Власов умер в четверг, 22 августа, говорится в сообщении на сайте театра.

Актер «служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год».

Прощание состоится 24 августа: отпевание в Храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), гражданская панихида в Театре Маяковского.

«Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!», – отмечается в записи.

Виктор Власов участвовал в спектаклях «Аристократы», «Проводы», «Трамвай Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».

Также у него были роли в кино и на телевидении. Среди них – сериалы «Исаев», «Охотники за бриллиантами», телепроект «Следствие ведут знатоки» и другие.