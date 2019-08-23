Куба поблагодарила Россию за позицию против санкций США

Власти Кубы выразили благодарность России за поддержку снятия санкций США против карибской страны, сообщил МИД острова.

«Куба выражает благодарность за постоянную позицию правительства и парламента России, различных учреждений и ее народа в русле солидарности с требованиями положить конец блокаде США и отменить закон Хелмса-Бертона», – приводит ТАСС сообщение ведомства в Twitter.

Российский МИД решительно осудил отмену моратория на действие американского закона Хелмса-Бэртона, который касается экстерриториального применения санкций против Кубы. Ведомство обвинило США в неприкрытом посягательстве на суверенитет Кубы.

В середине апреля США ограничили размер денежных переводов на Кубу и расширили санкционный список организаций, связанных с кубинскими властями.